Pensioni ed economia digitale | Chi paga i contributi se AI sostituisce i lavoratori?

Pensioni e sui social e su diversi quotidiani si é discusso dell’aumento dell’età pensionabile dal 2027, dell’allarme della Cgil sui possibili 44 mila nuovi esodati e delle promesse, a cui poco credono ormai, dell’onorevole Durigon che garantisce che il Governo impedirà l’aumento dell’età pensionabile dal 2027, abbiamo deciso di contattare nuovamente il primo firmatario della riforma Perfetto-Armiliato-Gibbin che ci ha ribadito un concetto fondamentale circa il futuro previdenziale del Paese. Non è possibile, dice il Dott. Perfetto, approdare ad una nuova Riforma delle Pensioni che superi la Riforma Fornero se prima non ci si rende conto che occorre un cambio di paradigma, e cioè che occorre rendersi conto che i nuovi attori che partecipano alla produzione di beni e servizi, robot e AI, vanno trattati alla stregua dei lavoratori umani. Leggi su .com In questi giorni in cui il dibattito é tornato vivo più che mai sulla riformae sui social e su diversi quotidiani si é discusso dell’aumento dell’età pensionabile dal 2027, dell’allarme della Cgil sui possibili 44 mila nuovi esodati e delle promesse, a cui poco credono ormai, dell’onorevole Durigon che garantisce che il Governo impedirà l’aumento dell’età pensionabile dal 2027, abbiamo deciso di contattare nuovamente il primo firmatario della riforma Perfetto-Armiliato-Gibbin che ci ha ribadito un concetto fondamentale circa il futuro previdenziale del Paese. Non è possibile, dice il Dott. Perfetto, approdare ad una nuova Riforma delleche superi la Riforma Fornero se prima non ci si rende conto che occorre un cambio di paradigma, e cioè che occorre rendersi conto che i nuovi attori che partecipano alla produzione di beni e servizi, robot e AI, vanno trattati alla stregua deiumani.

