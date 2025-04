Bergamonews.it - Bergamo celebra il Vaisakhi: attese oltre 3000 persone per la festa della comunità Sikh

. Sabato 5 aprile ladisi riunirà perre il, importante festività religiosa che segna l’inizioprimavera.La manizione si terrà in via Spino, nell’area abitualmente destinata al mercato settimanale, e sarà anticipata da un corteo che partirà alle 14 da piazza Pontida. I partecipanti attraverseranno le vie Zambonate, Quarenghi, Don Bosco, Carnovali e Carpinoni, prima di raggiungere il luogo.Si prevede la partecipazione di circa. Il corteo sarà accompagnato dagli agentiPolizia Locale, che garantiranno la sicurezza e gestiranno le opportune deviazioni al traffico per assicurare la regolare circolazione dei veicoli.Il, conosciuto anche come Baisakhi, è ladel raccolto nel Punjab, ed èta indipendentemente dalla casta, fede,o religione.