Disney+ le uscite di aprile | Andor 2 Dying for Sex Doctor Who

, tra ledi2025 ci sono la seconda stagione di Andor e diWho,for Sex con Michelle Williams e Jenny Slate, la serie originale National Geographic I segreti dei pinguiniTra le novità in arrivo su(qui il sito web ufficiale) nel mese di2025 ci sono la seconda stagione di Andor e diWho,for Sex con Michelle Williams e Jenny Slate, la serie originale National Geographic prodotta da James Cameron I segreti dei pinguini e The Stolen Girl. A seguire tutti i titoli:Andor 2(Dal 23in streaming sucon i primi 3 episodi)Andor (qui il nuovo trailer), la serie thriller di Lucasfilm nominata agli Emmy, tornerà per la sua attesissima conclusione il 23. La seconda stagione si svolge mentre l’orizzonte della guerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle.