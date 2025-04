Met Gala 2025 chi sono i quattro co-chairs dell’evento

Gala, la direttrice di Vogue America – e regina dell'evento – Anna Wintour nomina quattro co-chairs. Selezionati fra le celebrità internazionali dello spettacolo, dello sport e dello showbiz in generale, contribuiscono attivamente alla scelta del tema e del dress code oltre che alla selezione degli ospiti che sfileranno sul red carpet. Per l'edizione 2025, in programma lunedì 5 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York – ci saranno il pilota della Ferrari Lewis Hamilton, la star di Hollywood Colman Domingo, il rapper ASAP Rocky e il cantautore nonché direttore creativo per Louis Vuitton Pharrell Williams, già co-chair nel 2017. A loro si unirà LeBron James, stella del basket Nba, nelle vesti di co-presidente onorario.

