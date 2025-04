Commisso allo scoperto | La clausola di Kean? Vi svelo la posizione della Fiorentina Annuncio anche sul futuro di Fagioli

A Sky Sport, Rocco Commisso ha parlato anche del futuro di Kean e Fagioli, entrambi ceduti alla Fiorentina nelle ultime due sessioni di calciomercato Juve. Le dichiarazioni del presidente del club viola.

Commisso – «La clausola di Kean? Io voglio vederlo qui a Firenze. Se qualcuno lo vorrà parleremo, ma lo vogliamo qua. Abbiamo intenzione di tenere Kean, Fagioli e de Gea. Vero che non siamo la prima, la seconda o la terza squadra in Italia, ma ciò che abbiamo lo difendiamo e non ho bisogno di quelli che mi vengono a dichiarare che sono i "re del calcio italiano" per prendere chi vogliono. Con me non succederà».

Gattuso risponde a Commisso: «E' stato lui a volere la clausola di riservatezza».

