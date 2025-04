Oasport.it - Flavio Cobolli scala il ranking ATP con la semifinale a Bucarest. E può andare in scia a Berrettini

Leggi su Oasport.it

dà seguito alla propria avventura nell’ATP250 di. Sulla terra rumena, il classe 2002 del Bel Paese ha sconfitto l’austriaco Filip Misolic 7-6 (5) 6-4 ed ha avuto accesso al penultimo atto dell’evento di questa settimana. Dopo aver subìto una serie di otto ko consecutivi nel massimo circuito internazionale, il romano sta cercando di ritrovare il proprio miglior tennis.Sulla sua strada, in, ci sarà il vincente del confronto tra lo spagnolo Pedro Martinez e il bosniaco Damir Dzumhur. Sulla carta, un incrocio non impossibile, ma tanto dipenderà dalla forma del tennista tricolore. Con questo risultato,è salito in classifica a 1350 punti (n.38 delvirtuale).In caso qualificazione alla finale,salirebbe a 1415 punti e dunque diventerebbe n.