Organizzarono "cavallo di ritorno" con auto rubata, due arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoDue persone di 34 e 57 anni residenti nel quartiere napoletano di Secondigliano sono state arrestate e condotte in carcere dalla Polizia di Stato su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord per ricettazione e tentata estorsione. I due avrebbero praticato il cosiddetto “di” nei confronti di un uomo originario del Casertano che nel marzo 2024 aveva denunciato il furto della suaa Frattamaggiore.La vittima raccontò anche di essere stato contattato dai due indagati, che gli avevano chiesto 2000 euro per restituirgli l’; partì così l’indagine della Squadra Mobile della Questura che accertò che dopo il primo contatto con la vittima i due indagati avevano interloquito con il fratello di quest’ultima, con cui avevano fissato anche un appuntamento all’uscita dell’Asse Mediano di Grumo Nevano per il pagamento dei 2000 euro.