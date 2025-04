Firenze | Questore sospende licenza a circolo privato Dopo violenta rissa fra cittadini stranieri

Da oggi, 4 aprile, è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un circolo privato della periferia di Firenze, disposta, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli. L'articolo Firenze: Questore sospende licenza a circolo privato. Dopo violenta rissa fra cittadini stranieri proviene da Firenze Post.

