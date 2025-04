Dayitalianews.com - Simona Ventura racconta la sua rinascita a un anno dalla paralisi facciale: “Scrivetemi, vi aiuto volentieri”

Unfa, il 4 aprile 2024,affrontava uno dei momenti più difficili della sua vita, colpita da unanota comedi Bell, una condizione che colpisce il settimo nervo cranico e che, fino ad allora, le era del tutto sconosciuta. Oggi, a distanza di dodici mesi, la conduttrice è tornata sui social per condividere il suo percorso di guarigione e lanciare un messaggio di incoraggiamento a chi sta vivendo un’esperienza simile.Nel post pubblicato su Instagram,ha mostrato due immagini del suo volto a confronto: una scattata durante la malattia e una attuale, in cui appare completamente guarita. In accompagnamento, un racconto sincero e sentito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)“In un mese e mezzo sono riuscita a guarire”, ha scritto.