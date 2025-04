LadellaUrsula von der Leyen ieri ha espresso profondo rammarico per la decisione degli Stati Uniti di imporrea tutto il mondo, avvertendo che l’impatto potrebbe essere devastante. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063565/6063565/2025-04-04/-usa--per-Agenzia Xinhua

Romadailynews.it - Presidente Commissione europea, dazi universali USA “duro colpo” per economia mondiale

Meloni annulla tutti gli impegni, focus sui dazi. Von der Leyen: "Siamo per i negoziati ma reagiremo".

Dazi: Piazza Affari come l'11 settembre, Wall Street in rosso. Meloni: "Sospendere Green Deal auto" - Effetto dazi: negli Usa è corsa agli acquisti per fare scorte.

Pechino annuncia dazi al 34% agli Usa. Trump: Cina nel panico, non può permetterselo. Ue: resisteremo a shock.

La risposta della Ue ai dazi Usa: ecco cosa può succedere.

Dazi Usa imposti da Trump, dall'Ue alla Cina: quali sono le possibili contromisure.

Dazi di Trump: l’Europa nel caos e senza una strategia guarda all’Asia centrale.