Flannery O’Connor La polvere e il cielo visioni e universi

Flannery O’Connor trascorse quasi interamente i trentanove anni della sua vita in Georgia. Quel “Sud” che ha una specifica identità, una misura del tutto sconosciuta negli stati del Nord. Una vita nascosta, gioiosa e burrascosa come quella dei giovani. Credente e convinta cattolica con una fede. Milanotoday.it - Flannery O’Connor. La polvere e il cielo, visioni e universi Leggi su Milanotoday.it trascorse quasi interamente i trentanove anni della sua vita in Georgia. Quel “Sud” che ha una specifica identità, una misura del tutto sconosciuta negli stati del Nord. Una vita nascosta, gioiosa e burrascosa come quella dei giovani. Credente e convinta cattolica con una fede.

Flannery O’Connor. La polvere e il cielo, visioni e universi - Flannery O’Connor trascorse quasi interamente i trentanove anni della sua vita in Georgia. Quel “Sud” che ha una specifica identità, una misura del tutto sconosciuta negli stati del Nord. Una vita nas ... (milanotoday.it)

Cento anni di Flannery O’Connor, la scrittrice che faceva a cazzotti con l’angelo - Una rassegna del Centro Culturale Milano per i cento anni della grande scrittrice americana e un Luigi Amicone da rileggere sulla prima biografia italiana dedicata a una donna che sin dall’infanzia vo ... (tempi.it)

Flannery O’Connor davanti al Mistero e alla Grazia - In una lettera che la O’Connor inviò a una sconosciuta signora di Atlanta che le aveva scritto, nel luglio 1955, ci sono, in sintesi, temi, idee convinzioni, suggestioni che, come correnti sotterranee ... (acistampa.com)