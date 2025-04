Bruciata bandiera dell' Unione europea davanti alla prefettura durante lo sciopero della scuola

bandiera dell'Unione europea è stata Bruciata durante il presidio a Milano per lo sciopero nazionale studentesco e universitario 'allarme rosso' contro i tagli, la guerra e il riarmo. È successo venerdì 4 aprile."Oggi siamo qui in piazza come in tutta Italia - ha detto Simone Santini. Milanotoday.it - Bruciata bandiera dell'Unione europea davanti alla prefettura durante lo sciopero della scuola Leggi su Milanotoday.it Unaè statail presidio a Milano per lonazionale studentesco e universitario 'rme rosso' contro i tagli, la guerra e il riarmo. È successo venerdì 4 aprile."Oggi siamo qui in piazza come in tutta Italia - ha detto Simone Santini.

Bruciata bandiera dell'Unione europea davanti alla prefettura durante lo sciopero della scuola. Torino, la protesta degli studenti contro il governo e il riarmo: bruciata bandiera Ue. Roma, studenti in corteo contro i tagli alle spese scolastiche e il riarmo: bruciata bandiera Ue, uova sul ministero Giustizia. Studenti in piazza contro i tagli alla scuola e il riarmo. Bruciata una bandiera dell'Ue davanti al ministero dell'Istruzione - Il video. Roma, studenti in sciopero danno fuoco alla bandiera Ue sotto il Mur: "Vogliamo più aule, non più bombe". Gli studenti in corteo a Roma bruciano una bandiera dell'Europa e lanciano uova al ministero.

Studenti bruciano una bandiera Ue a Roma. «Soldi alla formazione, non alla guerra»: la protesta davanti al ministero dell'Istruzione - Una bandiera dell'Unione Europea è stata bruciata poco fa davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito a viale Trastevere a Roma. (msn.com)

Roma, studenti bruciano bandiera della Ue davanti al MIUR. «Non bisogna andare in guerra, la vera emergenza è l’istruzione» – Il video - Cortei in tutte le principali città. Da Torino a Genova si scende in piazza contro il riarmo L'articolo Roma, studenti bruciano bandiera della Ue davanti al MIUR. «Non bisogna andare in guerra, la ver ... (msn.com)

Sciopero studenti: bruciata la bandiera europea davanti al ministero dell'istruzione - 'No alla scuola di Valditara e Ue'. E ancora: 'Ci servono più aule non più bombe'. Studenti e precari sotto il ministero guidato da Valditara, si sono riuniti contro i tagli della scuola e contro il r ... (repubblica.it)