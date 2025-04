Ma Mina oggi dove vive? Non sta più a Lugano in Svizzera è tornata in Italia | ecco dove

Mina, una delle voci più iconiche e inconfondibili della musica Italiana, è da sempre avvolta dal mistero. Le sue scelte, la sua vita privata e il suo ritiro dalle scene hanno alimentato la curiosità di milioni di fan. Ogni piccola novità che emerge su di lei diventa subito virale, come è accaduto recentemente quando Umberto Broccoli ha rivelato un dettaglio sorprendente sulla sua vita attuale.Nonostante da anni fosse dato per certo che Mina vivesse a Lugano, in Svizzera, oggi un nuovo retroscena ha cambiato le carte in tavola, svelando dove si trova ora la cantante.Mina oggi cosa fa? Tutto sull'iconica cantanteNonostante il suo ritiro dalle scene, la carriera artistica di Mina non si è mai fermata. La cantante, che ha deciso nel 1978 di abbandonare la televisione e il palcoscenico per concentrarsi sulla sua musica, continua a far sentire la sua voce attraverso i suoi album.

