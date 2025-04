Fugge dalle forze dell’ordine in auto e semina il panico tolti 38 punti dalla patente | Andavo dalla mamma

Un uomo di 34 anni ha seminato il panico nel Vicentino dopo essere fuggito in auto dai carabinieri. L'uomo, fermato dopo un lungo inseguimento, ha raccontato di non essersi fermato perché non aveva con sé la patente e doveva raggiungere in fretta casa della madre. "Non stava bene".

