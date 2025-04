Usa borse schermate per rubare cartucce per stampanti, arrestato 32enne.

Ieri pomeriggio, 3 aprile, i carabinieri di San Martino Buon Albergo hannoin flagranza di reato unrumeno senza fissa dimora per tentato furto aggravato in concorso. L'uomo era stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza del centro commerciale Le Corti Venete con della refurtiva.

