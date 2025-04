Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sulle strade proseguono le code per incidente al casello di Orte sulla A1Firenze In entrambe le direzioni per la stessa causa permangono anche gli incolonnamenti sul tratto Urbano dellatermo in uscita dalla capitale tra la tangenziale est e Tor Cervara mentre in direzione opposta per traffico code tra Portonaccio e la tangenziale est in aumento anche il traffico sullaFiumicino altezza Ponte della Magliana in direzione Eur in direzione del raccordo anulare invece si rallenta altezza Parco dei Medici andiamo proprio sul Raccordo Anulare in interna risolto il precedente incidente tra Aurelia e Casal del Marmo ora il traffico è in smaltimento mentre proseguono le code a tratti tra Flaminia e tra Bufalotta e Tiburtina stessa situazione in carreggiata esterna trapuntina e Tuscolana a sud della capitale traffico intenso sulla Pontina in direzione Latina con rallentamenti altezza a Castelno e tra via Laurentina e Aprilia più Siamo in fila nel comune di Velletri in via dei Cinque Archi Al momento il traffico risulta bloccato dall'intersezione con via Appia Sud a via Contrada San Pietro per un precedente incidente da Matteo Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.