Addio cacio e pepe a New York Con i dazi aumenterà anche il Pecorino Romano L’allarme di Giuseppe Di Martino

Martino e Pastificio dei Campi) Giuseppe Di Martino è anche un ristoratore: i suoi pasta bar sono una sorta di concept restaurant tutti dedicati al prodotto italiano per eccellenza, proposto in decine di varianti e declinazioni. Ricette semplici, immediate, golose con materie prime di qualità, in vendita e da consumare in loco oppure pronte per il take away. Quello di New York è intitolato Devozione: che altro non è che il più classico e amato dei primi, gli spaghetti al pomodoro, qui proposto con l'imprinting di un altro maestro della pasta, Peppe Guida. Tanta semplicità vuole però una materia prima ineccepibile, autentica e di qualità: pasta, olio, pomodoro, formaggio. Proprio quei prodotti colpiti dai dazi annunciati da Trump, che potrebbero anche diventare un volano per l'italian sounding.

