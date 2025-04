361magazine.com - Yulia Bruschi rompe il silenzio: “Ho colto un concetto fondamentale”

Leggi su 361magazine.com

ile si espone sul Grande Fratello. Ecco cosa è emersoha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia per motivi personali. L’ex gieffina continua la sua storia d’amore con Giglio fuori dalla Casa.Leggi anche Grande Fratello, una coppia sta fingendo? L’indiscrezioneLe parole dell’ex gieffinaNelle ultime orecon un post condiviso su Instagram ha esordito:“Mentre si conclude questo straordinario viaggio, si conclude un capitolo importante con la fine del Grande Fratello. Sento il bisogno di prendere un momento per riflettere su quanto abbiamo vissuto insieme. È stato un percorso ricco di sfide, emozioni, crescita, tanto coraggio, amore e soprattutto, di legami che mi porterò nel cuore per sempre. Desidero ringraziare ciascuno di voi per il vostro supporto, la vostra dedizione e il vostro impegno.