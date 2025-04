Caos a Marsiglia ma De Zerbi non molla | si gioca la Champions tra mille difficoltà

Marsiglia. Leggi su Calciomercato.com Mentre Benatia è volato a San Siro per discutere delle situazioni di Bennacer e Luis Henrique con - rispettivamente - Milan e Inter, a

De Zerbi racconta il caos a Marsiglia: “Mia madre mi chiede cosa è successo, mi sento un criminale” - Gli ultimi giorni del Marsiglia sono stati tumultuosi ma De Zerbi non si nasconde: "So chi ha messo queste cose in giro, ma sono consapevole del rischio ... (fanpage.it)

Caos a Marsiglia, ma De Zerbi non molla: si gioca la Champions tra mille difficoltà - Mentre Benatia è volato a San Siro per discutere delle situazioni di Bennacer e Luis Henrique con - rispettivamente - Milan e Inter, a Marsiglia regna il caos più totale. Il capro espiatorio di tutto ... (calciomercato.com)

De Zerbi e lo scontro con i giocatori del Marsiglia: scatta l'ammutinamento. «Mi volete far fallire? Falliremo insieme» - Battaglia all'arma bianca tra l'allenatore (che vuole il ritiro permanente) e i suoi calciatori accusati di remare contro: «Non vedo mai la mia famiglia. Quindi nemmeno voi vedrete le vostre» ... (corriere.it)