Mister Movie | Come il Finale di Devil May Cry 1 di Netflix prepara il terreno per la seconda stagione

Sei pronto per una potenzialediMay Cry?ha rilasciato la primacompleta, con lo stile unico di Adi Shankar che ha dato vita alla storia epica e spesso esilarante di Dante, il cacciatore di demoni. Basata sull'omonima saga videoludica di Capcom, questa serie animata racconta una storia originale, esplorando a fondo la mitologia del gioco. La primasi concludendo ilper un futuro selvaggio e pieno di incognite. Cosa Aspettarsi dalla2 diMay Cry?Ildella primadiMay Cry lascia Dante in una situazione tutt'altro che rosea. Dopo aver sconfitto numerosi demoni e il Bianconiglio, viene messo fuori combattimento da "Lady" e consegnato a Darkcom. In una svolta inaspettata, il governo statunitense non solo rivela l'esistenza dell'inferno, ma invade anche il regno demoniaco per sfruttarne le risorse.