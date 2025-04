Calcionews24.com - Di Francesco: «Con il Lecce non è la partita della vita, ma sarà importante, ecco l’errore più grande che possiamo fare»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Eusebio Di, tecnico del Venezia, in conferenza stampa in vistasfida dei lagunari contro ilEusebio Diha parlato in conferenza stampa in vistasfida del Venezia contro il. Di seguito le sue parole. SU COSA AVETE LAVORATO MENTALMENTE IN VISTA DEL– «Non è .