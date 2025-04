Glamping nel Delta del Po | la vacanza wild ma con stile

Glamping si conferma una delle esperienze più desiderate: contatto con la natura, ma senza rinunciare a comfort, design e privacy. Il tutto con quel tocco wild (ma chic) che piace tanto anche a chi di solito parte solo con la valigia trolley. E se il viaggio perfetto si trova tra mare, lagune e cieli stellati, allora è il Delta del Po la destinazione da segnare in agenda. Proprio qui, Il Barricata Holiday Village reinterpreta il concetto di campeggio in chiave luxury, tra safari tent e suite nella natura. 361magazine.com - Glamping nel Delta del Po: la vacanza wild (ma con stile) Leggi su 361magazine.com Safari tent, luxury mobile home e spiagge bandiera blu. Nel cuore del parco naturale, il campeggio diventa chic! E per il ponte del 2 giugno ci sono offerte da non lasciarsi scappareC’è chi al mare non rinuncia mai e chi, invece, vuole anche la foresta attorno. Tra le tendenze travel del momento, ilsi conferma una delle esperienze più desiderate: contatto con la natura, ma senza rinunciare a comfort, design e privacy. Il tutto con quel tocco(ma chic) che piace tanto anche a chi di solito parte solo con la valigia trolley. E se il viaggio perfetto si trova tra mare, lagune e cieli stellati, allora è ildel Po la destinazione da segnare in agenda. Proprio qui, Il Barricata Holiday Village reinterpreta il concetto di campeggio in chiave luxury, tra safari tent e suite nella natura.

