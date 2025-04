Romadailynews.it - Cina: da 10 aprile imporra’ altri dazi a 34% su tutte importazioni USA

Laaggiuntivi del 34% su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti a partire dal 10, ha annunciato oggi la Commissione per idoganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di imporre “reciproci” sulle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, una mossa che, secondo la commissione, non e’ conforme alle regole del commercio internazionale, mina seriamente i diritti e gli interessi legittimi dellae rappresenta un tipico atto di prepotenza unilaterale. La mossa degli Stati Uniti non solo danneggia gli interessi degli Stati Uniti stessi, ma mette anche a rischio lo sviluppo economico globale e la stabilita’ delle catene industriali e di approvvigionamento, ha dichiarato la commissione in un comunicato. Laha esortato gli Stati Uniti a revocare immediatamente le misure tariffarie unilaterali e a risolvere le controversie commerciali attraverso consultazioni sulla base dell’uguaglianza, del rispetto e dei vantaggi reciproci, secondo il comunicato.