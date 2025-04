Cultweb.it - Chi è Russell Brand, l’attore britannico accusato di violenza sessuale su quattro donne

, noto attore, comico e conduttore, è stato ufficialmentedisudalla Metropolitan Police. La notizia, diffusa ieri, 4 aprile 2025, rappresenta una svolta decisiva in una vicenda iniziata pubblicamente nel settembre 2023, a seguito di un’inchiesta giornalistica condotta congiuntamente dal Sunday Times, The Times e il programma Dispatches di Channel 4., 48 anni, dovrà rispondere a una serie di accuse che comprendono uno stupro, un atto osceno e due aggressioni sessuali, tutte riferite al periodo compreso tra il 1999 e il 2005. Secondo quanto riportato dalla polizia londinese, le presunte violenze sarebbero avvenute in diverse località del Regno Unito, e coinvolgerebberodistinte.è stato convocato per comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court il prossimo 2 maggio 2025.