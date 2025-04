Suor Paola l' ultimo saluto dei tifosi della Lazio

Suor Paola a Roma non è mancato l'omaggio dei tifosi della Lazio. La religiosa, infatti, era una grande appassionata dei biancocelesti. Come da sua richiesta, dopo la funzione il feretro è passato per l'ultima volta nei pressi dello stadio Olimpico e della Curva Nord, dove è stato accolto da fumogeni e da tantissimi applausi.

