Bologna abbandona l' autocarro in strada | multa da 2mila euro

Bologna, 4 aprile 2025 – È stato multato di circa duemila euro e ha perso la proprietà del proprio mezzo. È quanto accaduto a Bologna al possessore di un autocarro dopo che la polizia locale ha riscontrato che il veicolo, parcheggiato irregolarmente in una zona sotto osservazione per via di ripetute segnalazioni per abbandono illecito di rifiuti, risultava già sottoposto a sequestro, ma si trovava in un luogo diverso da quello di deposito stabilito. L'attenzione degli agenti del reparto San Donato-San Vitale della polizia locale era stata richiamata sull'autocarro da un'etichetta sbiadita dalle intemperie posizionata nel lunotto anteriore. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che il mezzo era già stato sequestrato, ma non si trovava nel deposito stabilito. Per questo motivo gli agenti lo hanno nuovamente sequestrato.

