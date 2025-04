Gamberorosso.it - Pacchetto vino Ue: luci e ombre della misura presentata dal commissario all’Agricoltura Hansen

Per i sindacati europei di settore, ilpresentato una settimana fa dalUe, Christophe, il bicchiere è decisamente mezzo pieno. E, forse, lo è anche per tre quarti, a giudicare dalle numerose reazioni a caldo. Tuttavia, il rapido programma di sostegno messo a punto da Bruxelles per un comparto in difficoltà, che pesa – lo ricordiamo – per oltre 130 miliardi di euro sul Pil dell’Ue (ovvero quasi l’1 per cento), presenta diversi aspetti da correggere, da migliorare e su cui mettere sicuramente mano nel confronto che si aprirà, probabilmente già in questo mese di aprile, con il Parlamento e con il Consiglio dell’Ue.Vini no-low alcol, controllo delle produzioni, misure di mercato, etichettatura ed enoturismo sono alcuni dei grandi temi affrontati, anche sulla base del lungo lavoro effettuato dal Gruppo di alto livelloe concluso a dicembre 2024.