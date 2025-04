Compra Mercedes da 80mila euro e prova a rivenderla beffa atroce | scopre che l’auto non vale nulla

Mercedes usata per 80.000 euro ma quando ha provato a rivenderla ha scoperto che non valeva nulla. Una beffa atroce. Inutile l'intervento della Consumer Litigation Board. Leggi su Fanpage.it Una donna ha acquistato unausata per 80.000ma quando hato aha scoperto che nonva. Una. Inutile l'intervento della Consumer Litigation Board.

