Ragazzo uccide il padre per difendere la madre dall' ennesima aggressione | arrestato

Tragedia familiare nella notte a Mezzolombardo in Trentino dove un giovane di 19 anni, Bojan Panic, ha ucciso a coltellate il padre di 46 anni di origine bosniaca. Stando alle prime informazioni, il figlio ha aggredito il padre per difendere la madre dall'ennesima aggressione da parte del marito. Il Ragazzo non si è allontanato dal luogo del delitto venendo arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Trento. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero della Procura di Trento, sono a cura dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. Sono stati proprio il figlio, reo confesso dell'omicidio del padre, e la madre, vittima di maltrattamenti da parte del marito, ad effettuare la chiamata d'emergenza al 112. È quando emerso nel corso dell'interrogatorio di Panic, che nella notte per difendere la madre, ha impugnato un coltello e ucciso il padre Simeu di 46, muratore, nell'appartamento di famiglia a Mezzolombardo nel Trentino settentrionale.

