LR Vicenza-Atalanta U23: 1-0 al termine del primo tempo (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Vicenza chiude avanti il primo tempo 1-0 nella gara con l'Atalanta U23. In cronaca.Inizia il match e dopo dieci minuti arriva subito il vantaggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio di punizione Laezza tocca per Talarico che calcia in porta, deviazione della difesa nerazzurra Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Atalanta U23: 1-0 al termine del primo tempo Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilchiude avanti il1-0 nella gara con l'U23. In cronaca.Inizia il match e dopo dieci minuti arriva subito il vantaggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio di punizione Laezza tocca per Talarico che calcia in porta, deviazione della difesa nerazzurra

