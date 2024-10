Fanpage.it - Giacomo Agostini spiega cosa ha in comune con Valentino Rossi: “I vincenti hanno doti simili”

(Di sabato 26 ottobre 2024)hato inlui esono stati simili e ininvece non si assomigliano per nulla, lo ha fatto in un'intervista esclusiva con Fanpage.it rilasciata in occasione dell'uscita del docufilm 'Ago' che celebra la sua vincente carriera e nella quale ha affrontato anche altri temi: dal suo essere stato il primo pilota professionista della storia al suo rapporto ossessivo con la vittoria, fino alla stretta attualità della MotoGP dicendo la sua sulla lotta per il titolo 2024 tra Bagnaia e Martin.