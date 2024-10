Lanazione.it - Robotica e sentimenti nel nuovo libro di Braslavsky

(Di venerdì 25 ottobre 2024) SAN MINIATO La scrittrice tedesca Emmasarà in Italia per presentare il suo“Era pallida la notte, brillavano le luci“, tradotto da Diana Battisti per edizioni La Conchiglia di Santiago. Appuntamento il 28 ottobre a San Miniato alle 18 alla biblioteca comunale. Dopo il saluto degli assessori Elena Maggiorelli e Matteo Squicciarini, interverranno la scrittrice berlinese e la traduttrice Diana Battisti, seguita dalla presentazione a cura di Maria Fancelli, professoressa emerita di letteratura tedesca all’università di Firenze. Il romanzo, appena uscito in Italia, racconta una Berlino in un futuro vicino, prevedibile, come nei romanzi di Philip Dick e dei numerosi film che da loro prendono spunto. Il cinema, del resto, ispira molte pagine della trama.