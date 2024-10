Nanni Moretti al Cinema Etrusco di Tarquinia per la presentazione di "Vittoria" (Di venerdì 25 ottobre 2024) I registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, insieme a al produttore Nanni Moretti, presentano “Vittoria”, film in concorso alla recente mostra del Cinema di Venezia nella sezioni Orizzonti rxtra. Lo fanno domenica 27 ottobre, al termine della proiezione della pellicola, che inizia alle 18 Viterbotoday.it - Nanni Moretti al Cinema Etrusco di Tarquinia per la presentazione di "Vittoria" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) I registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, insieme a al produttore, presentano “”, film in concorso alla recente mostra deldi Venezia nella sezioni Orizzonti rxtra. Lo fanno domenica 27 ottobre, al termine della proiezione della pellicola, che inizia alle 18

