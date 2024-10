Mondiale di triathlon, alle Hawaii si va oltre l’ironman (Di venerdì 25 ottobre 2024) Hawaii terra promessa di uno sport di cui molti hanno sentito parlare anche se non sanno esattamente cosa sia. Protagonisti: dal campione in carica, il francese Sam Laidlow, i norvegesi Kristian Blummenfelt e Gustav Iden, il tedesco Patrick Lange. Tra gli azzurri occhi puntati su Gregory Barnaby Ilgiornale.it - Mondiale di triathlon, alle Hawaii si va oltre l’ironman Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)terra promessa di uno sport di cui molti hanno sentito parlare anche se non sanno esattamente cosa sia. Protagonisti: dal campione in carica, il francese Sam Laidlow, i norvegesi Kristian Blummenfelt e Gustav Iden, il tedesco Patrick Lange. Tra gli azzurri occhi puntati su Gregory Barnaby

Triathlon - Kronos in gara al Lago di Varano : attesa per il “Mondiale” alle Hawaii con il torrecusano Luigi Tedesco - Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano le gare di triathlon e le partecipazioni dei triathleti della Kronos impegnati nel LAKE VARANO TRI 113 – GARGANO TRIATHLON MEDIO – 1.9km nuoto – 90km ciclismo – 21 km corsa. In gara il veterano e ... (Anteprima24.it)