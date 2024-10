Allerta maltempo in Italia. Scuole chiuse a Bologna (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ondata di maltempo non dà tregua al centronord. Oggi Scuole chiuse a Bologna che ha invitato aziende ed enti allo smart working e ha chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti. Allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. Servizio di Caterina Dall’Olio Allerta maltempo in Italia. Scuole chiuse a Bologna TG2000. Tv2000.it - Allerta maltempo in Italia. Scuole chiuse a Bologna Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’ondata dinon dà tregua al centronord. Oggiche ha invitato aziende ed enti allo smart working e ha chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti.arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto. Servizio di Caterina Dall’OlioinTG2000.

