Sciopero sanità, medici e infermieri in piazza il 20 novembre contro la Manovra (Di giovedì 24 ottobre 2024) La sanità non ci sta: la Manovra “sono briciole” per un settore affamato. Il 20 novembre è stata indetta una giornata di protesta nazionale per medici, infermieri e professioni sanitarie. I sindacati di categoria, tra cui Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, hanno proclamato uno Sciopero di 24 ore contro la legge di Bilancio 2025, che considerano insufficiente e deludente. La manifestazione si terrà a Roma e mira a denunciare la riduzione dei fondi per la sanità pubblica e l’insufficienza delle misure proposte dal governo. Mobilitazione: Sciopero a Roma il 20 novembre Il 20 novembre, medici, infermieri e dirigenti sanitari scenderanno in piazza a Roma per una manifestazione che si preannuncia partecipata e carica di tensione. Lo Sciopero nazionale di 24 ore, proclamato da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, rappresenta una risposta forte alla politica sanitaria del governo. Quifinanza.it - Sciopero sanità, medici e infermieri in piazza il 20 novembre contro la Manovra Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lanon ci sta: la“sono briciole” per un settore affamato. Il 20è stata indetta una giornata di protesta nazionale pere professioni sanitarie. I sindacati di categoria, tra cui Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, hanno proclamato unodi 24 orela legge di Bilancio 2025, che considerano insufficiente e deludente. La manifestazione si terrà a Roma e mira a denunciare la riduzione dei fondi per lapubblica e l’insufficienza delle misure proposte dal governo. Mobilitazione:a Roma il 20Il 20e dirigenti sanitari scenderanno ina Roma per una manifestazione che si preannuncia partecipata e carica di tensione. Lonazionale di 24 ore, proclamato da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, rappresenta una risposta forte alla politica sanitaria del governo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero dei medici contro la manovra : la sanità si ferma il 20 novembre - Alla base gli aumenti della legge di Bilancio, definiti "briciole che offendono ola categoria" Sciopero nazionale di 24 ore il 20 novembre di medici, dirigenti sanitari, infermieri e professioni sanitarie contro la Manovra 2025. La protesta indetta dai sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up. (Sbircialanotizia.it)

Alla Sanità solo briciole : il 20 novembre scioperano medici e infermieri - L’aumento di 1,3 miliardi del Fabbisogno sanitario nazionale nel 2025 – ben distante dai 3,7 miliardi annunciati – non è sufficiente a ridare ossigeno a un Servizio sanitario nazionale boccheggiante. 302 milioni di euro per l’anno 2025, 5. A due si arriva sommando le risorse stanziate da precedenti provvedimenti. (Lanotiziagiornale.it)

Manovra 2025 - via libera da Mattarella ma la sanità è già nella bufera : “Pronto lo sciopero di medici ed infermieri” - “Il testo della Legge di Bilancio per il 2025 – hanno spiegato i sindacati medici Anaao, Cimo ed il sindacato degli infermieri Nursing Up – conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane e cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi“. (Notizie.com)