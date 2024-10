Noinotizie.it - Pedopornografia: Meter di don Fortunato Di Noto, in un solo link 148720 tra video e foto Segnalati alla polizia postale, chiesto un gesto ai responsabili di Signal

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dadi donDicontinua a far suonare l’rme: «In una sola mattinata, abbiamo segnalatoItaliana ed estera 46provenienti dpiattaforma, tra cui uno che mai avremmo immaginato di trovare. Abbiamo scoperto un archivio Mega –servizio di Cloud Storage e condivisione – contenente 1,49 terabyte, per la precisione 148.720di materiale pedopornografico; la più grande quantità mai individuata su mega.nz nella nostra lunga battaglia contro la pedofilia., orrori indicibili che avrebbero potuto continuare a circolare nell’ombra, se non fosse stato per il nostro tempestivo intervento.» afferma donDi. Questo non è un successo. È la prova di un fallimento collettivo.