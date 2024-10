Ilrestodelcarlino.it - Mattarella oggi a Bologna, l’incontro coi famigliari della vittima dell’alluvione: la diretta

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Il PresidenteRepubblica Sergioè arrivato ainterverrà, tra le altre cose, all’inaugurazioneBiennale dell’economia cooperativa ‘Futuro plurale’, in programma ail 24 e 25 ottobre. Ma prima di tutto si è recato a Pianoro a incontrare idi Simone Farinelli, il goivane morto durante l’ultima alluvione di. La Biennale è un importante momento pubblico di incontro e confronto sulla cooperazione in Italia, organizzato da Legacoop. Il Capo dello Stato interverrà dunque durante l’evento, che darà inizio al Festival, ma sarà anche presente alla cerimonia in occasione del 70° anniversarioFondazione per le Scienze religiose e proseguirà poi con altri impegni in città. L’inaugurazione inizierà alle 10.30 e durerà circa due ore.