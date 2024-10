Ex studentessa della Civica scuola di musica Abbado denuncia docente e un amico per violenza: a processo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un professore della Civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano e un altro musicista sono stati rinviati a giudizio perché accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un'ex studentessa. "La scuola è totalmente estranea ai fatti e l'episodio al centro del procedimento non è mai stato segnalato ai nostri organismi o alla direzione", ha precisato la Civica scuola di musica. Fanpage.it - Ex studentessa della Civica scuola di musica Abbado denuncia docente e un amico per violenza: a processo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un professorediClaudiodi Milano e un altro musicista sono stati rinviati a giudizio perché accusati disessuale di gruppo nei confronti di un'ex. "Laè totalmente estranea ai fatti e l'episodio al centro del procedimento non è mai stato segnalato ai nostri organismi o alla direzione", ha precisato ladi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Studentessa rivela di aver subito abusi in un tema durante uno stage per la scuola : due indagati a Ravenna - Due giovani indagati per violenza sessuale in provincia di Ravenna: le indagini partite da quanto scritto in un tema da una studentessa di 17 anni. (Notizie.virgilio.it)

A scuola rose bianche per Ester - morta a 15 anni : “L’anima della classe - una fortuna averla come studentessa” - Ora bisognerà capire le intenzioni del magistrato di turno, anche perché la madre della giovane spiega di “non avere nessuna intenzione di fare causa”, e di volere prima capire se all’origine del decesso possano esserci dei fattori di tipo genetico. Medici, questi ultimi, che i familiari ringraziano anche nell’annuncio funebre che riporta la data dei funerali, fissati il 17 ottobre alle 10 nella parrocchiale di Santo Stefano a Mozzanica. (Bergamonews.it)

Mara Maionchi : “Ero una studentessa ignorante - ho imparato più dalla vita che dalla scuola” - Mara Maionchi, produttrice discografica di successo, si è raccontata in una lunga intervista al programma La fisica dell'amore, andata in onda su Rai2 e condotto da Vincenzo Schettini. . L'articolo Mara Maionchi: “Ero una studentessa ignorante, ho imparato più dalla vita che dalla scuola” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)