Bubinoblog - ORA O MAI PIÙ: MARCO LIORNI RIPORTA SU RAI1 IL TALENT MUSICALE AMATO DAI SOCIAL

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ora o mai più torna su! Show cult deie blog che l’hanno richiesto talmente a gran voce che ora, finalmente, torna in onda conal timone. Nei sabati sera invernali dell’ammiraglia Rai, come contraltare a gennaio di C’è Posta per Te, riappare dunque Ora o mai più. Ovviamente non ci sarà più Amadeus. Al suo posto i vertici di Viale Mazzini hanno scelto, anticipa Tvblog. Il conduttore sarà impegnato anche con L’Eredità e il 31 dicembre con L’Anno che verrà. L'articolo ORA O MAI PIÙ:SUILDAIproviene da BUBINO.