Gaeta.it - Ecco il vestito assurdo di Kim Kardashian al suo compleanno: scopri il brand e il prezzo shock!

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Avete visto il look mozzafiato che Kimha sfoggiato al suo? La celebre imprenditrice, sempre al centro dell’attenzione per il suo stile inconfondibile, non ha deluso nemmeno questa volta, lasciando tutti senza parole con un abito che definisce il suo spirito audace e glamour. Curiosi dire tutti i dettagli? La star dei reality ha da poco festeggiato i suoi 44 anni, dimostrando ancora una volta di essere più che una semplice icona di moda. Oltre alla sua carriera stellare nel mondo dell’intrattenimento, Kim si sta facendo strada anche in altri campi, dalla sua linea di abbigliamento SKIMS alla sua formazione da aspirante avvocata. E se questo non bastasse, è riuscita a impressionare persino i critici con la sua performance nella serie American Horror Story.