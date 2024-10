Urso a Stellantis: "Dia all'Italia ciò che è stato dato a Fiat" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ministro delle Imprese ha annunciato la convocazione di un tavolo specifico per “entrare nel vivo delle richieste che il Sistema Italia nella sua unanimità ha fatto a questa azienda multinazionale” Ilgiornale.it - Urso a Stellantis: "Dia all'Italia ciò che è stato dato a Fiat" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il ministro delle Imprese ha annunciato la convocazione di un tavolo specifico per “entrare nel vivo delle richieste che il Sistemanella sua unanimità ha fatto a questa azienda multinazionale”

Stellantis - Urso : nata in Italia - ci resti - "Questa unità tra sindacato, forza politica e filiera dell'auto va mantenuta su un bene prezioso per il Paese, per confrontarsi con questa multinazionale e farle capire che l'auto è nata in Italia e in Italia deve restare. Così a Assolombarda il ministro Imprese e Made in Italy, Urso. 55 "Finalmente, è nata unità in Parlamento sulle condizioni che vanno poste a Stellantis", un'unità "sancita ... (Televideo.rai.it)

Riconversione industriale in Italia : il ministro Urso illustra la Transizione 5.0 - La genesi della Transizione 5. Investimenti e opportunità per il futuro Il ministro Urso ha concluso trattando delle opportunità di investimento che si presenteranno, esprimendo un forte desiderio che il piano industriale di Stellantis e altre aziende inizi a generare ricadute positive sul mercato italiano. (Gaeta.it)

Urso “Pil italiano cresce più di Germania e Francia” - PALERMO (ITALPRESS) – “Il Pil italiano cresce più di Germania e Francia”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della kermesse per celebrare due anni di governo Meloni a Palermo. xd8/mgg/ Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)