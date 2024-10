Tajani “Neanche un magistrato deve essere politicizzato” (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – «Le dichiarazioni su Giorgia Meloni, nella mail dei magistrati, sono inaccettabili». Lo dice il vicepremier Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera.«C’è un piccolo gruppo, una corrente che si chiama Magistratura democratica, storicamente legata all’allora partito comunista, che prima attaccava Silvio Berlusconi e ora attacca Meloni. Si lamentano del generale Vannacci, ma fanno la stessa cosa», spiega il ministro degli Esteri, che aggiunge: «Dicono che un generale non deve fare politica. Sono figlio di un generale dell’esercito. Non diceva nemmeno a noi per chi votava. Ma Neanche un magistrato deve essere politicizzato. Come non esistono carabinieri di destra e carabinieri di sinistra».«Non sono i magistrati a dover decidere quali sono i Paesi sicuri. Unlimitednews.it - Tajani “Neanche un magistrato deve essere politicizzato” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – «Le dichiarazioni su Giorgia Meloni, nella mail dei magistrati, sono inaccettabili». Lo dice il vicepremier Antonio, in un’intervista al Corriere della Sera.«C’è un piccolo gruppo, una corrente che si chiama Magistratura democratica, storicamente legata all’allora partito comunista, che prima attaccava Silvio Berlusconi e ora attacca Meloni. Si lamentano del generale Vannacci, ma fanno la stessa cosa», spiega il ministro degli Esteri, che aggiunge: «Dicono che un generale nonfare politica. Sono figlio di un generale dell’esercito. Non diceva nemmeno a noi per chi votava. Maun. Come non esistono carabinieri di destra e carabinieri di sinistra».«Non sono i magistrati a dover decidere quali sono i Paesi sicuri.

