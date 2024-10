La bella storia della maestra e dei suoi alunni, sempre insieme dopo 50 anni: “Una donna solare”. E lei: “Sono molto fortunata, oggi è difficile creare un rapporto del genere” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel mondo della scuola, non sempre le relazioni tra insegnanti e studenti si limitano al tempo trascorso in classe. La storia della maestra Chiara Cardo e dei suoi ex alunni delle elementari di Mellaredo di Pianiga (in provincia di Venezia) è un esempio unico di come un legame possa durare nel tempo e superare le generazioni. L'articolo La bella storia della maestra e dei suoi alunni, sempre insieme dopo 50 anni: “Una donna solare”. E lei: “Sono molto fortunata, oggi è difficile creare un rapporto del genere” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel mondoscuola, nonle relazioni tra insegnanti e studenti si limitano al tempo trascorso in classe. LaChiara Cardo e deiexdelle elementari di Mellaredo di Pianiga (in provincia di Venezia) è un esempio unico di come un legame possa durare nel tempo e superare le generazioni. L'articolo Lae dei50: “Una”. E lei: “undel” .

