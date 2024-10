Voto cruciale in Moldavia, in Europa si o no? E la pressione russa (Di domenica 20 ottobre 2024) Urne aperte in tutta la Moldavia con gli elettori chiamati a prendere due decisioni cruciali: chi sarà il loro prossimo presidente e se il Paese dovrà aderire all’Unione europea. Le elezioni presidenziali decideranno se la presidente Maia Sandu avrà un secondo mandato. Sandu, leader democratica e filo-occidentale, è la favorita, ma dovrà affrontare l’opposizione, tra cui Ilan Shor, un oligarca filo-russo supportato dal Cremlino, il cui blocco politico, Sor, tenta di rallentare l’integrazione europea della Moldova, promuovendo un ritorno all’influenza russa. Gli altri candidati in lizza sono in tutto 16, una cifra che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Sandu, presidente in carica dal 2020, cercherà quindi la riconferma, ma a differenza delle scorse elezioni si candida da indipendente, con il supporto del Pas (Partito di Azione e Solidarieta’). Metropolitanmagazine.it - Voto cruciale in Moldavia, in Europa si o no? E la pressione russa Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Urne aperte in tutta lacon gli elettori chiamati a prendere due decisioni cruciali: chi sarà il loro prossimo presidente e se il Paese dovrà aderire all’Unione europea. Le elezioni presidenziali decideranno se la presidente Maia Sandu avrà un secondo mandato. Sandu, leader democratica e filo-occidentale, è la favorita, ma dovrà affrontare l’opposizione, tra cui Ilan Shor, un oligarca filo-russo supportato dal Cremlino, il cui blocco politico, Sor, tenta di rallentare l’integrazione europea della Moldova, promuovendo un ritorno all’influenza. Gli altri candidati in lizza sono in tutto 16, una cifra che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Sandu, presidente in carica dal 2020, cercherà quindi la riconferma, ma a differenza delle scorse elezioni si candida da indipendente, con il supporto del Pas (Partito di Azione e Solidarieta’).

