Milan-Udinese, Fonseca: "Che unità di squadra! Pulisic incredibile" (Di sabato 19 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Udinese, 8^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025

Un Milan in inferiorità numerica batte l'Udinese 1-0 - Grandi occasioni però i bianconeri non ne creano, mentre al 75' sono gli uomini di Fonseca a sfiorare il raddoppio: Okoye salva molto bene sulla girata di Pulisic, poi il neo entrato Abraham fallisce abbastanza goffamente sulla ribattuta finendo anche per infortunarsi. A San Siro finisce 1-0 grazie al lampo in avvio di Chukwueze, scelto tra i titolari da Fonseca nella serata in cui Leao resta ... (Agi.it)

Milan-Udinese - Runjaic : “Mi aspettavo di più dal Milan” - Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Udinese, 8^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. (Pianetamilan.it)

Milan-Udinese - le ultime news sulle condizioni dell’infortunato Abraham - Secondo quanto riferito da DAZN, Tammy Abraham ha effettuato alcuni esami subito dopo aver abbandonato il campo in Milan-Udinese a 'San Siro'. (Pianetamilan.it)