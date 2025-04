Panorama.it - Formula 1: le Ferrari in Giappone in cerca di riscatto

La peggior partenza dellain un campionato del mondo di1 degli ultimi quindici anni va cancellata subito e le Rosse ci provano n. L’inizio del week-end sembra promettente anche se non esaltante. A Suzuka tutti si aspettano ildelle Rosse, anche se Lewis Hamilton una prima piccola soddisfazione con Maranello se l’è già presa con la vittoria nella Sprint in Cina, mentre Leclerc spera che il primo acuto della stagione arrivi finalmente in. Hamilton dopo i risultati altalenanti del week-end in Cina ha lavorato da mercoledì in fabbrica analizzando tutto quello che è successo. E ha tratto spunti positivi, probabilmente i diversi umori dei due piloti dipendono dai primi risultati che hanno premiato l’inglese. “La cosa che mi ha impressionato di più dopo la squalifica – ha detto Lewis – è stata la reazione della squadra, il modo in cui ha lavorato e analizzato i dati”.