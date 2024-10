Feedpress.me - L'Italia nella morsa del maltempo da Nord a Sud: massima allerta in Calabria e Sicilia anche per i prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’del. Daa Sud molte regioni sono in, con pioggia e vento che non danno tregua in diversi territori. Scuole chiuse oggi in diversi comuni, eper lunedì lezioni sospese in molti centri. Serie preoccupazioni, ancora una volta, in Emilia-Romagna , dove oggi è in vigore un’rossa. A Bagnacavallo , nel Ravennate , sono state disposte evacuazioni