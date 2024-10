Highlights e gol Milan-Udinese 1-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Milan-Udinese, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A San Siro buon inizio da parte dei rossoneri che sbloccano la partita dopo tredici minuti: assist di Pulisic e Chukwueze allarga il piattone sinistro e batte Okoye. Poco prima della mezzora di gioco arriva l’espulsione diretta per Reijnders, colpevole di aver fatto fallo da ultimo uomo su Lovric. L’Udinese fa la partita, ma non crea particolari pericoli dalle parte di Maignan a parte un paio di mischie. In una di queste mischie Pavlovic rischia su Kabasele, ma per Chiffi e Var non è rigore. Nel finale Kabasele segna il gol del pareggio, ma viene annullato per fuorigioco geografico. LE PAGELLE E I VOTI IL VIDEO DEI GOL E DEGLI Highlights Highlights e gol Milan-Udinese 1-0: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. A San Siro buon inizio da parte dei rossoneri che sbloccano la partita dopo tredici minuti: assist di Pulisic e Chukwueze allarga il piattone sinistro e batte Okoye. Poco prima della mezzora di gioco arriva l’espulsione diretta per Reijnders, colpevole di aver fatto fallo da ultimo uomo su Lovric. L’fa la partita, ma non crea particolari pericoli dalle parte di Maignan a parte un paio di mischie. In una di queste mischie Pavlovic rischia su Kabasele, ma per Chiffi e Var non è rigore. Nel finale Kabasele segna il gol del pareggio, ma viene annullato per fuorigioco geografico. LE PAGELLE E I VOTI ILDEI GOL E DEGLIe gol1-0:) SportFace.

