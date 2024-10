“Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, i candidati modenesi per le Regionali (Di sabato 19 ottobre 2024) La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha ufficializzato le liste in tutti i collegi elettorali dell'Emilia Romagna per le elezioni di novembre.Migliaia di cittadine e cittadini hanno Modenatoday.it - “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, i candidati modenesi per le Regionali Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La lista “per lae il”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha ufficializzato le liste in tutti i collegi elettorali dell'per le elezioni di novembre.Migliaia di cittadine e cittadini hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Svelata la lista "Emilia-Romagna per la pace - l’ambiente e il lavoro" : "Siamo un'alternativa radicale" - . . Migliaia di cittadine e cittadini hanno firmato per permettere la presentazione della. La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali provinciali. (Forlitoday.it)

Start Romagna - i sindacati : "Basta accusare gli autisti - azienda incapace". I controllori in sciopero - Mentre gli scorsi giorni sono stati contraddistinti da pesanti ritardi e corse non garantite nel trasporto pubblico locale, le organizzazioni sindacali di Fit-Cisl, Uil trasporti e Ugl assumono una forte posizione di criticità nei confronti dell’azienda del trasporto pubblico di Start Romagna... (Riminitoday.it)

L'ottava edizione della Marcia della Pace della Romagna sarà dedicata agli alluvionati - Sarà intitolata "Pace e Solidarietà dalla Romagna alluvionata" l'ottava edizione della Marcia della Pace della Romagna, organizzata dai Comuni di Forlì Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola e Cesena insieme al Centro per la Pace di Forlì e di Cesena e al Centro don Tonino Bello di Faenza, alle... (Forlitoday.it)